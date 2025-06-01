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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Nevşehir’de trafik kazası geçirdi. Yaralanan Dindar'ın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar trafik kazası geçirdi
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Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri’ye gelmek için yola çıkan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada yaralanan Dindar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dindar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde incinme olduğu öğrenildi.

Öte yandan Dindar'ın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki Nesine 2. Lig play-off final maçını izlemek için Ankara'dan yola çıktığı belirtildi.

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