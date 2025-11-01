DEM Parti-Öcalan görüşmesinin tarihi belli oldu

ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti'den edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Ne olmuştu?

İmralı Heyeti 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı.

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.