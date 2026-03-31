DEM Parti, Öcalan için İmralı'da bir konut inşa edildiğini doğruladı

DEM Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, İmralı'da Abdullah Öcalan için yeni bir konut yapıldığını doğrularken asıl meselenin farklı olduğunu vurguladı.

Hatimoğulları, "Evet İmralı'da bir konut yapıldığı bilgisi var. Ve bu konuta henüz Sayın Öcalan taşınmış değil" dedi. Hatimoğulları'na göre tartışmanın odağı taşınma değil, Öcalan'ın müzakere sürecindeki statüsünün resmi ve hukuki çerçeveye oturtulması.

DEM Parti'den statü talebi: Müzakereci kimliği tanımlanmalı

Hatimoğulları, Öcalan'ın yürüttüğü müzakerelerin artık somut bir hukuki forma kavuşması gerektiğini söyledi. "Sayın Öcalan bu müzakereleri yürütüyor, bu herkesin malumu. Bu müzakerelerin yürütüldüğünün bir resmi forma kavuşması, bir hukuki forma kavuşması aslolan" diye konuştu.

Görüşmeci ve baş müzakereci statüsünün tanımlanmasını birinci öncelik olarak sıraladı.

İkinci temel başlık olarak ise Öcalan'ın toplumun farklı kesimleriyle buluşabilmesinin önünün açılmasını gösterdi. "Sayın Öcalan Türkiye'deki bütün aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, bilim insanı birçok kesimle görüşmek istiyor" diyen Hatimoğulları, bu diyalog kanalının hem siyasi hem teknik açıdan kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.