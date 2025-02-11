DEM Parti: Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“İki yıl geçti depremzedelerin sorunları çözülmedi. Hazine arazileri dururken yurttaşın ve tarım arazilerine çöküyorlar rezerv alan diyerek. Depremzedeyle kavga ediyorlar. Birincisi depremzedeyi müşteri olarak görüyorlar rant için müteahhit anlayışı ile hareket ediyorlar. İkincisi bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek istiyorlar.

Hâlâ okul yok, hastaneler yok doktorlar yok oradaki hayat bir bütünen yurttaş göç etsin diye insanların yaşam koşulları iyileştirilmiyor. Felaket sermayedarlarına karşı direnmeye devam ediyor depremzede yurttaşlar. Biz unutturmamalıyız deprem gerçekliğini ve yaşananları.

2028’de Türkiye’yi düzeltecekmiş yeni akıllarına geldi, halkın yaşadığı ekonomik sorunlar. Bu iktidar eski milletvekillerinin aldığı trafik cezalarını halka ödetmeye çalışıyor, kabul etmiyoruz. Bu iktidar emek düşmanı bir iktidardır. AKP döneminde grevler yasaklandı. Ekmek ve barış mücadelesini yan yana getirelim. Barış kazansın, yoksul kazansın, işçi kazansın."

Belediyelere operasyon: Asla kabul etmeyeceğiz

"Siyasi bir darbedir. Kent uzlaşısı birlikte yaşamın formülüdür. Uzlaşı nasıl suç olabilir? Bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan kent uzlaşısını gözaltına alma gerekçesi olarak kayıtlara geçireceksiniz. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz."

"İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor"

"Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek."

Öcalan tarihi bir çağrı yapacak "

"Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor... Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak... 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz."

Barzani ile görüşme

"DEM Parti İmralı Heyetimiz, Barzani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetimiz bu temaslar sonucunda edineceği tecrübeleri Öcalan ile paylaşacak."