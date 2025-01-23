DEM Parti: Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı için çalışmaları sürüyor

DEM Parti, İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yapılan ikinci görüşmenin ardından yazılı bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada DEM Parti İmralı heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz."