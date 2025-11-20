DEM Parti olası İmralı ziyaretine gidecek ismi belirledi

  1. Ekonomim
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası’na ziyaret gündemi öncesinde yaptığı basın toplantısında, partileri adına Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in İmralı’ya gideceğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemi ve güncel gelişmelere ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

Doğan, “yeni çözüm süreci” kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapacağı toplantısında, İmralı’ya gidilmesi yönünde karar alınması hâlinde, parti adına Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in İmralı’ya gideceğini açıkladı.

CHP'ye "İmralı'ya ziyaret" çağrısı

Doğan ayrıca CHP'ye İmralı ziyareti için çağrıda bulunarak "Biz ana muhalefet partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde Öcalan'ın siyasal muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan, kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır. Çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır" dedi.

