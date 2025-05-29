DEM Parti: Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olmasına dair henüz karar almadık

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından DEM Parti'nin Meclis Başkanvekilinin kim olacağı merak konusu.

Başkan vekilliği görevi için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyor. Gazeteci Hilal Köylü, Buldan isminde karar kılındığını aktardı.

Ancak DEM Parti'den basına yapılan bilgilendirmede, yetkili kurullarda henüz bu yönde verilmiş bir karar olmadığı, konunun 2 Haziran’da netleşeceği bildirildi.

Açıklamada "Meclis Başkanvekilimizin belirlendiğine ilişkin haberler yayınlanmıştır. Yetkili kurullarımızın bu konuda verdiği bir karar yoktur. Bu konu 2 Haziran’da milletvekillerimizin yapacağı toplantıda netleşecektir" ifadeleri yer aldı.

Buldan, 23 Kasım 2015 ve 11 Şubat 2018 tarihleri arasında da Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) TBMM Başkanvekilliği görevini üstlenmişti.