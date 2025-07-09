DEM Parti resmen açıkladı: Terör örgütü PKK 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Terör örgütü PKK'nın hafta içinde Irak Kürdistan Bölgesinde silah bırakması beklenirken, teröristbaşı Abdullah Öcalan, süreç kapsamında bir çağrı daha yaptı. Fırat Haber Ajansı (ANF), tarihi çağrının videosunu yayınladı.

Yayınlanan açıklamada Öcalan'ın yanında terör örgütü PKK üyelerinden Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın da olduğu görüldü.

Teröristbaşı Öcalan, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" çağrısında bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yayınlanan yedi dakikalık videonun ardından ilk kez konuştu.

"Tarihi bir eşikteyiz"

Doğan, şunları söyledi:

"Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor.

Bugün tam 26 yıl sonra ilk kez sayın Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki neymiş; Türkiye'nin Kürt meselesi yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda da uluslararası bir meseleden bahsediyoruz.

Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hem sayın Öcalan'dan hem de sayın Cumhurbaşkanı'ndan DEM Parti'ye yönelik bazı değerlendirmeler geldi. Birkaç gün içinde silahların tümden devreden çıkarılması için bir adıma hazırlık yapılıyor. PKK'dan yapılan açıklamalar bu yönde.

Sayın Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı.

"PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız"

Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız.

Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi."