DEM Parti saldırıyı kınadı!

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırının ardından TBMM'de konuştu.

Temelli'nin konuşması şu şekilde:

"Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Kaç gündür bu ülkede çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu savaş, şiddet, ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Bu tür gelişmelere karşı inatla, toplumun beklentisi olan barış içinde yaşama beklentisine ısrarla yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım yitip giden canlara mal olmaktadır. Bu olayı bir kez daha kınıyorum."