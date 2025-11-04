DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

DEM Parti, yarın eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14:00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.

Ayrıca; HDK Eşsözcüsü ve Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15:00’te açıklama yapacaktır."

Bahçeli, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakırhan'dan önce yaptığı grup konuşmasında, süreç komisyonunun İmralı'ya gidip teröristbaşı Öcalan ile görüşmesinin "süreci güçleneceğini" belirterek "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş arasında "ihtilaf çıkarmaya" çalışan ve "mayın döşeyenlerin" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'ye teşekkür eden Bakırhan şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli 'ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşların suçsuzluğu mahkeme kararıyla netleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden başta eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor."