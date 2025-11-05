DEM Parti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek
DEM Parti, bugün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı cezaevlerinde ziyaret edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapılacak.
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek.