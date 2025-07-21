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DEM Parti sonbaharda kongreye gidiyor: Partinin adı değişebilir

DEM Parti kongresini ekim ayında yapmayı planlıyor. Kongre ile logo ve parti isminin değiştirilmesi de gündemde. Parti kaynaklarına göre, daha geniş tabana seslenmek için yeni yapılanma düşünülüyor.

Haber Merkezi
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DEM Parti sonbaharda kongreye gidiyor: Partinin adı değişebilir
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"Terörsüz Türkiye" hedefiyle yola çıkılan süreç ilerlerken DEM Parti'de de değişim yolda. Gözler ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrede.

DEM Parti yönetimi; silahların bırakılmasıyla birlikte siyasete daha fazla alan açılacağı, bu nedenle de yeni bir parti örgütü yapılanmasına ihtiyaç duyulacağı görüşünde.

Daha geniş tabana seslenmek için yeni yapılanma düşünülüyor

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre daha geniş bir alana hitap edebilen bir parti haline gelebilmek hedefleniyor.

DEM Parti yönetimi, ilerleyen süreçte İmralı görüşmelerinin de sıklaştırılmasını bekliyor. İmralı heyeti siyasi parti turlarının ardından bir ziyaret gerçekleştirecek.

DEM'in talebi temmuz ayı bitmeden Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de ayrıca adaya gitmesi. Bu görüşmede de kongre süreciyle ilgili değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişmesi de gündemde. DEM kaynakları bu konuya ilişkin "Yeni bir dönemde her şey tartışılabilir, neden yeni bir isim de olmasın" diyor.

Demokratik Cumhuriyet Partisi ismi öne çıkıyor

Kulislerde parti için yeni bazı isimler de dile getiriliyor. Öne çıkanlardan biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi.

DEM kaynakları "Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz" diyerek bu isme sıcak baktıklarını belirtiyor.

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