DEM Parti Sözcüsü Doğan: Çerçeve yasa bu ay Meclis'e gelecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreçle ilgili TBMM'ye gelmesi beklenen "çerçeve yasa" hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Doğan, iktidarın "terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte yasal adımların atılması belirlenecek tarih konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat, zamanlamaya dair. Çerçeve yasa 'Meclis çalışmalarına ara vermeden temmuz ayında gündeme alınmalı' dedik. Bu konuda mutabakat sağlandığını söyleyebilirim. Nasıl gelecek bu kritik bir soru."

Öcalan iddiasını yalanladı

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, yasa taslağını onayladığı iddialarını yalanlayan Doğan, "DEM Parti İmralı Heyeti neden 40 gündür sayın Öcalan ile görüşmüyor? Asılsız haberler diyoruz çünkü heyetimizin yaptığı görüşmeler neticesinde bizimle paylaşılan bir taslak yok. Biz yasal çerçevenin kapsamını, içeriğini bilmiyoruz. Sayın Öcalan ile görüşüldüğü, bu taslağı onayladığı söyleniyor. Bu bilgiyi nasıl teyit edeceğiz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir?" diye sordu.