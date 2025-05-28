DEM Parti talebini açıkladı: Kayyum uygulamasına son verin

DEM Parti, 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ara dönem toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Toplantının, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e ithaf edildiği bildirildi.

İki gün boyunca devam eden toplantıda, siyasal süreç ve geçmiş bir yıllık yerel yönetim faaliyetlerimiz değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler ışığında gelecek dönem yol haritasına dair önerilerin ortaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

- "31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye’de halklar sandıklara gitmiş ve halk iradesi bir kez daha sandıklarda tecelli etmiştir. Bugün, siyaset kurumunun temsilcisi konumunda olan herkesten beklenen de bu irade beyanına saygı göstermesidir.

- Özellikle Türkiye’nin son on yılında daha fazla merkezileşen yönetim biçimi, yaşanan krizleri derinleştirmiştir. İlk günden bugüne kadar, tekçiliğe dayalı yönetim anlayışına karşı yerel demokrasinin gelişmesi noktasında ısrar ettik ve bundan sonra da edeceğiz.

- 31 Mart 2024 seçimleri, sekiz yıla yayılan kayyım uygulamalarının yeniden son bulması ve belediyelerin bir kez daha halkın yönetimine geçmesi anlamını taşıyordu. Partimizin, eşbaşkanlık sistemi temelinde 78 belediyenin başkanlığını kazanması, halkların irade kararlılığının sonucuydu.

- Partimiz sadece belediye başkanlıkları değil, aynı zamanda yüzlerce belediyede ve il genel meclislerinde de temsiliyet kazanmıştır. Halkların sandıklarda gösterdiği bu kararlılık, bizler açısından bir sorumluluk anlamına geliyordu. Halk ile arasına yıllarca set çekilen, bariyer konan, tel örgüyle ayrıştırılan belediyelerin yeniden halkın belediyeleri biçimini alması önceliğimizdi.

"Partimizin 10 belediyesi gasp edildi"

- Bizlerin temel önceliği belediyeleri halklarla buluşturmak iken, iktidarın önceliği bir kez daha halkın belediyelerini gasp etme arayışı ve çabası oldu.

- Seçimlerden bugüne kadar partimizin 10 belediyesinin gasp edilmesi ve kayyım uygulamasına başvurulması, aslında iktidarın yaşadığı siyasi tıkanmanın tezahürü niteliğindeydi.

- Türkiye halkları açısından yeteri düzeyde bir kamuoyunun ve tepkiselliğin oluşmaması, kayyım uygulamalarının Türkiye’nin batısına da sirayet etmesinin önünü açmıştır.

- DEM Parti olarak, nerede, ne zaman ve kime yapılırsa yapılsın, antidemokratik tüm uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz. Her ne koşulda olursa olsun, halk iradesini savunmaktan bir adım dahi geri durmayacağız. Bu bilinç ve farkındalıkla mücadelemize devam edeceğimizin sözünü halklara veriyoruz."