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DEM Parti ve uluslararası heyet, Adalet Bakanlığı'na 'Öcalan' için başvuracak

DEM Parti milletvekilleri ve uluslararası bir heyet, Adalet Bakanlığı'na 'Öcalan' başvurusu yapacak. Başvuru sonrası bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

Haber Merkezi
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DEM Parti ve uluslararası heyet, Adalet Bakanlığı'na 'Öcalan' için başvuracak
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçen hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Ancak, başvurularına henüz bir yanıt alınamadı.

Heyet yarın başvurularını gerçekleştirecek

Bununla birlikte, aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyet de benzer bir başvuru yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuracak. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, heyet yarın saat 10.30'da başvurularını gerçekleştirecek ve ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

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