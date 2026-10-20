DEM Parti ve YENİ Parti görüşmesinde hangi mesajlar öne çıktı?

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesinde, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve atılması gereken yeni adımlar ele alındı.

Görüşmede, Çerçeve Yasa'nın uygulanmasına ilişkin belirsizlikler ve Meclis'in üstlenmesi gereken rolün yanı sıra belediyelere yönelik operasyonlar ve fon soruşturması da gündeme geldi.

DEM Part Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğlulları, başta çözüm süreci olmak üzere ülke gündemine ilişkin muhalefetle diyalog arayışı kapsamında ilk ziyaretini pazartesi günü YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptı.

Görüşmede, çözüm süreci DEM Parti'nin öncelikli gündemi olurken, YENİ Parti'nin gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar öne çıktı. Fon soruşturması başta olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler ise iki tarafın ortak kaygıları arasında yer aldı.

DEM Parti eş genel başkanları, Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçmesinin üzerinden üç ayı aşkın süre olmasına karşın sürecin ilerlemesi için beklenen adımların atılmamasından duydukları kaygıyı Özel'le görüşmelerinde de dile getirdi.

DEM Partililer, silah bırakma ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili prosedürlerin netleştirilmesi, müzakere mekanizmasının işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Adeta bekleme odasındayız"

Görüşmeye ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a değerlendirmede bulunan bir DEM Parti yöneticisi, Abdullah Öcalan'ın rol alacağı Silahsızlanma ve Siyasallaşma Komisyonu'nun kurulması, İmralı'ya gazeteci ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve Meclis İzleme Komisyonu'nun oluşturulması gibi adımların hala atılmadığına dikkat çekti ve "Şu anda adeta bir bekleme odasındayız" dedi.

DEM Parti kaynaklarına göre, sürecin ilerlemesinin önündeki temel sorunlardan biri, yürürlüğe giren Çerçeve Yasa'nın uygulanmasındaki soru işaretlerinin hala giderilememesi.

Örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, silahların nereye bırakılacağı konularının hala netleşmediğine dikkat çeken DEM Parti yöneticileri, Öcalan'ın rol alacağı komisyonun henüz çalışmaya başlamamasının sürecin sağlıklı biçimde müzakere edilmesini zorlaştırdığı da ifade ediliyor.

İzleme komisyonu için gözler Kurtulmuş'ta

Görüşmede öne çıkan başlıklardan biri de Meclis İzleme Komisyonu'nun kurulması oldu.

DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmelere başlamasını ve komisyonun oluşturulması için inisiyatif almasını bekliyor. Parti yöneticileri, komisyonda Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin yer alması gerektiğini, yeni yapılacak yasal düzenlemeler konusunda da aktif rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Çerçeve Yasa'nın uygulanması için başta siyasi partiler, Meclis ve toplumsal kesimler olmak üzere ilgili aktörlere sorumluluk düştüğünü belirtti.

Bakırhan, Meclis İzleme Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilerin komisyonda yer almasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Demokratikleşme adımları için ortak zemin arayışı

Görüşmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürece desteklerini ifade ederken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun "demokratikleşme" başlıklı 7'nci maddesiyle ilgili adım atılması beklentilerini de dile getirdi.

Belediyelere yönelik operasyonlar, belediye başkanlarının tutuklanması, gazetecilere yönelik baskılar da Özel'in gündemindeydi.

Özel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, demokratikleşme konusunda henüz adım atılmadığına dikkat çekerek belediye başkanlarına ve gazetecilere yönelik operasyonları ve kayyum atamalarını eleştirdi.

Muhalefet partileri arasındaki diyaloğun önemini vurgulayan Özel, demokratikleşme adımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Erken seçim görüşmenin öncelikli gündemi olmadı

Görüşmenin basına kapalı bölümünde erken seçim tartışmalarının gündeme gelmediği öğrenildi.

Ortak basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Tuncer Bakırhan ise seçim kararı alınması halinde en hazır partilerden biri olduklarını, ancak şu anda böyle bir gündemlerinin bulunmadığını söyledi.

Özel de seçimlerin birkaç hafta ya da bir ay öne alınmasını erken seçim olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un erken seçim tarihine ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Özel, mutlak butlan kararı sonrasında göreve gelen CHP yönetimini kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Oradan erken seçime bir destek taahhüdü aldıklarını söylüyorsa söylesinler, söylemiyorsa netleşsin. Çünkü bir başka partiye soracak durum yok."