DEM Parti yenileniyor: İsim, logo ve seçmen çizgisi değişiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısıyla sonbaharda başlatılan ve terör örgütü PKK'nin kendini feshederek silah bırakma kararı alması ile devam eden süreçte, terör örgütünün 2 gün sonra temsili olarak silahları bırakması bekleniyor.

DEM Parti’de büyük dönüşüm başlıyor

Silahsızlanma sürecinin birkaç ay içinde tamamlanması hedeflenirken, bu gelişmeyle birlikte DEM Parti de büyük bir dönüşüm sürecine giriyor.

Halk TV'den Helin Yılmaz'ın haberine göre; silahların devreden çıkmasıyla birlikte DEM Parti, yeniden yapılanmaya girecek, bu kapsamda hem partinin adı hem de logosu değiştirilecek.

Parti'den yeni isim ve logonun yeni sürecin ve silahsız siyasi dönemin sembolü olacağı aktarıldı. Bununla birlikte parti, yalnızca Kürt ve sol-sosyalist tabana değil, Türkiye genelinde daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedefleri arasına koyuyor.

Yaz sonunda yeni kimliğini duyuracak

Parti kaynakları, “yeniden inşa süreci” olarak adlandırdıkları bu süreci; Yaz sonuna kadar sürmesi beklenen çalışmalarla yeni siyasal söylem, kadrolar, iletişim dili ve ittifak stratejilerde değişiklikler olarak tanımlıyor. DEM Parti, yeni kimliğini bir büyük kongreyle duyurmayı planlıyor.

Öcalan’dan “siyaset öne çıkacak” mesajı

İmralı ile yürütülen temaslarda terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın, “Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” mesajı verdiği kaydedildi. Öcalan’ın görüşlerinin, partinin yol haritası açısından belirleyici olmaya devam edeceği ancak “sivil siyaset” vurgusunun daha güçlü hale geleceği dile getiriliyor.

Çoğulcu bir çatı parti

Yeni yapılandırma ile parti sadece Kürt siyasetinin değil; ekolojik, feminist, sosyal adaletçi ve çoğulcu bir çatı parti olarak yeniden konumlanmayı hedefliyor.

Yeni isim için çok sayıda öneri masada

Partinin yeni adı konusunda netleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak “birlik”, “özgürlük”, “yeni yaşam” gibi kavramların öne çıktığı bildiriliyor. İsim ve logo belirleme süreci, bileşenlerle yapılacak konferanslar ve bölgesel toplantılar sonrasında kesinliğe kavuşacak.