  DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir
DEM Parti'den abluka tepkisi: Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir" dedi.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz. Operasyon, baskı, sindirme, zor kullanma değil, bugün acil ihtiyacımız özgürlük ve demokrasi" ifadesini kullandı.

