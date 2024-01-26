DEM Parti'den açıklama: Başak Demirtaş, İBB adayı olacak mı?



Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti sözcüsü Ayşegül Doğan MYK gündemine ilişkin Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Doğan, halk oylamasının tamamlandığını ve 29 Ocak'ta Diyarbakır'da adayların tanıtılacağını açıkladı.

İstanbul için tutumumuz henüz belli değil

Doğan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da DEM Parti ne yapacak, Mersin'de ne yapacak, Hatay'da ney yapacak, Dersim'de ne yapacak? Kamuoyu merak ediyor. Parti olarak alacağımız pozisyonun dengeleri nasıl değiştirebileceğinin farkındayız. Bu seçim bölgelerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tüm seçenekler değerlendiriliyor.

İstanbul çok önemli bu şehir. CHP ile henüz netleşmiş bir güçbirliği yok. İki tarftan arkadaşlarımız çalışıyor. Ama hiçbir konuda henüz karar alınmadı. Ayrıca biz burada sadece bir partiyi adres vermiyoruz. Nerelerde kimlerle, nasıl güçbirliği yaparız buna çalışıyoruz. Bu günlerce sürecek bir çalışma olacak tabii ki...

Başak Demirtaş bizim arkadaşımız. Seçimlerde birlikte çalıştık. Kendisi de mitingler yaptı. Bir gün siyaset yaparsa elbette bu DEM Parti'de olacak. Bunda şaşılacak bir şey yok. Kendisi de açıklamasında görev verilme ihtimaline karşılık 'Ben hazırım' diyor.

Henüz İstanbul'a ilişkin tutum almadık. Tutum almadığımız bir yer için bura neresi olursa olsun aday konuşmak çok doğru değil."