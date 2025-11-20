DEM Parti'den asgari ücret açıklaması: Rakam verdi

  1. Ekonomim
DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, AK Parti'nin asgari ücret politikasını eleştirerek "Asgari ücret dediğimiz mesele yoksulluk sınırının en az yarısı olmalıdır. Bu konudaki açıklamamız kamuoyuna 46 bin lira olarak olmuştur." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili, TBMM Genel Kurulunda söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temelli asgari ücretle ilgili "Bugün sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi asgari ücret müjdesini verecek. Yüzde 27 artışla asgari ücretin 28 bin lira olmasını düşünüyorlarmış. Tabii bu müjdeyi emekçilere değil, sermayeye, iş insanlarına verecekler. Çünkü Merkez Bankası Başkanı, Maliye ve Hazine Bakanı, TÜİK bir araya geldiler. Her türlü manipülasyonla enflasyonu 32'ye indirebildiler. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi onları solladı, enflasyonu yüzde 27 kabul etti." dedi.

"Gerçekten kabul edilemez bir durum" diyen Temelli "Asgari ücret dediğimiz mesele yoksulluk sınırının en az yarısı olmalıdır. Bu konudaki açıklamamız kamuoyuna 46 bin lira olarak olmuştur. Tabii biz bu açıklamayı yaptıktan sonra da yoksulluk sınırı yükselmeye devam ediyor. Bakın, o denli ciddi bir yoksullukla karşı karşıyayız ki ülke, bugün sizin düşündüğünüz 28 bin lira bile açlık sınırının altındadır." ifadelerini kullandı. 

