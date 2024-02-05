DEM Parti'den AYM'ye 'Can Atalay' başvurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın, milletvekilliğinin düşürülmesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki imzasıyla yapılan başvuruda; "Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" ve Anayasa'nın 85’inci maddesi uyarınca kararın iptal edilmesi talep edildi.

Anayasa'nın 85. maddesi: Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbeş gün içerisinde kesin karara bağlar.