DEM Parti'den bakanlık ve kurumlara Leyla Zana çağrısı

DEM Parti, Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik hakaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırı ve nefret söylemi kınanarak, ilgili bakanlık ve kurumlara gereğinin yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıyı ve nefret söylemini en sert biçimde kınıyoruz. En son örneğini tribünlerde gördüğümüz bu nefret diline karşı ilgili bakanlık ve kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz. Tribünlerden yayılan bu zehirli dil erkek egemen, ırkçı ve faşizan bir zihniyetin dışavurumudur. Cinsiyetçi küfür suçtur, nefret söylemi suçtur, hedef gösterme suçtur.

Sessiz kalan herkes bu suça ortaktır. Bursaspor yönetimini, Türkiye Futbol Federasyonunu ve müsabakadan sorumlu tüm birimleri derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin acilen bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatına ihtiyaç duyduğu bu son örnekten de açıkça görülmektedir. Ayrımcılık ve nefret söylemi ceza hukuku içinde ayrı bir bölüm halinde düzenlenmelidir. İfade özgürlüğü sınırının dışında bulunan nefret söylemine karşı cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır."