DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın, İBB adaylığına dair açıklamalarına ilişkin, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" açıklamasını yaptı.

Başak Demirtaş, İBB adaylığı için ""İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti'nin yerel seçim öncesi aday adayları arasında yaptığı ön seçimin, kayyum rejimine karşı önemli bir tepki olduğunu söyleyen Temelli, "Umarım bu tabloyu Ankara, diğer partiler iyi izlemiştir ve gerekli dersleri çıkartılar" diye konuştu.

Can Atalay kararına tepki

Sezai Temelli, Türkiye'nin giderek hukuk ve adaletten uzaklaştığını belirterek, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'nın gereğini yerine getirdiğini, bu kararın tartışılamayacağını dile getiren Temelli, "Anayasa Mahkemesi'nin karalarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu Meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir" görüşünü paylaştı.

Temelli, "Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı, taraflı, siyasallaşmış durumdadır. Buna derhal son vermemiz gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi, ülkedeki sorunların kaynağını oluşturuyor" ifadesini kullandı.

CHP sorusuna yanıt

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP'nin, İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Başak Demirtaş açıklaması

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "parti uygun görürse İstanbul'dan aday olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine de Temelli, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık için başvurması, bizi sevindirici bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır" diye konuştu.