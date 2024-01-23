DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adaylığı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Bakırhan, "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz." dedi.

Bakırhan, CHP ile yapılan görüşmeler hakkında, "Bu konuda kamuoyuna bilgi verdik. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek, sanırım ihtiyaç yok." dedi.

Bakırhan, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen İsveç’in NATO’ya katılım protokolü ile ilgili soruya da, "Biz en önemli ve en büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanan bir siyasi partiyiz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz." yanıtını verdi. (ANKA)