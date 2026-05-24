DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'nde yapılan polis müdahalesine tepki

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Emniyet'e verdiği dilekçenin ardından binayı ablukaya alan polis ekipleri, daha sonra demir kapıyı kırarak içeri girdi ve direnen CHP'lilere biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis şiddetine tepki gösterdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."