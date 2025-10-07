  1. Ekonomim
DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararına Türkiye’nin itirazını tepki gösterdi.

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararına yapılan itiraza ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Çandar "Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının süresinin dolmasına bir gün kala itiraz ile:1.Kötü niyet ortaya konmuş; 2.Kürt vatandaşların ve Türk kamuoyunun duyguları umursanmamış ve 3.En önemlisi, iç barış konusunda büyük umutlara yol açmış "Süreç" ciddi olarak yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır - Resim : 1

Ne olmuştu? 

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Başsavcılığının talebi üzerine Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 4 Kasım 2016’da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'halkı suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlarından tutuklandı. Ardından hakkında farklı davalarda yargılanan Demirtaş hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ilişkin hüküm kesinleşti.  

Kobani davası olarak bilinen ve 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin 108 sanıklı davanın da sanıkları arasında bulunan Selahattin Demirtaş, 22. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mayıs 2024’te 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada mahkeme gerekçeli kararını 25 Haziran 2025’te açıkladı. Dosya, 24 Eylül 2025 itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildi. 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin açılan bu davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor. 

DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Süreç ciddi olarak yaralanmıştır - Resim : 2

AİHM üç karar verdi 

AİHM bugüne dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna yönelik, 20 Kasım 2018, 22 Aralık 2020 ve 8 Temmuz 2025'te üç karar verdi. Son verilen kararda mahkeme, Demirtaş hakkında 2019'da verilen tutuklama kararının "hukuki gerekçelere dayanmadığını" ve "esasen siyasi bir amaç güttüğünü" belirtti. 

İtiraz süresi yarın doluyordu

Demirtaş hakkında AİHM tarafından verilen 8 Temmuz 2025 tarihli son ihlal kararına Türkiye'nin itiraz süresi yarın doluyordu. Edinilen bilgiye göre, Türkiye tarafından AİHM 2. Dairesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunuldu.

