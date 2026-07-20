DEM Parti'den Doğan Hatun'un istifası hakkında açıklama: Ciddi sağlık sorunları var

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hatun, sağlık sorunlarının kendisini olumsuz etkilediğini, üç defa anjiyo olduğunu dile getirmişti.

Yerel Yönetimler Konferansı'nda süreç kapsamında görev ve sorumlulukları değerlendirdiklerini dile getiren Hatun, yaptığı açıklamada partisinin ve halkın beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığını, yeterli üretkenliği gösteremediğini, üstlendiği rol ve misyonu istediği düzeyde yerine getiremediğini, öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğini söylemişti.

"Ciddi sağlık sorunları var, üzerinde önemle durulmalı"

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Hatun'un istifasını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, bir süre önce Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuza yaptığı başvuruda, basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gerekçeleri esas alan nedenleri paylaşarak, Geri Çekilme İlkesi kapsamında bulunduğu görevden ayrılmak istediğini iletmiştir.

Kurulumuz, söz konusu talebi değerlendirmek üzere toplanmış ve partimizin ilgili kurullarıyla bir araya gelmiş; hem geride kalan iki yıllık çalışma pratiğini hem de başvurunun gerekçelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Öncelikle Eş Başkan Doğan Hatun’un bu süreçte yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının yakından ve düzenli biçimde önemle üzerinde durulması gerektiği değerlendirilmiştir. Üstlendiği görev ve temsil ettiği çalışmanın gerektirdiği yoğun tempo ve ağır sorumluluklar dikkate alındığında, bu koşullarda söz konusu sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Eş Başkan Doğan Hatun, iki yılı aşkın sürede yaşadığı eksik ve yetersizlikleri açıklamasında belirtmiştir. Bu doğrultuda, Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir."