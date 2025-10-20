DEM Parti'den Erhürman'a tebrik mesajı: İşbirliğine her zaman hazırız

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Tufan Erhürman, 19 Ekim’de Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda büyük bir başarıyla cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı şahsınızı ve mücadele arkadaşlarınızı tebrik ediyor; cumhurbaşkanlığı görevinizin Kıbrıs’ta barışa, özgürlüklere ve bölgesel istikrara katkı sunacağını umut ediyoruz.

DEM Parti ve öncülleri, adaya yönelik dış müdahaleler karşısında Kıbrıs’ın Kıbrıslılar tarafından yönetilmesini, iki toplumun ortak çıkarlarını ve meşru haklarını savunmuş ve bu ilkesel tutumunu bugüne kadar sürdürmüştür. Bu vesileyle Kıbrıs’ta barışın ve özgürlüklerin yanında olmaya, bu bağlamda diplomatik ve siyasal zeminde yönetiminizle işbirliğine her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

'Başmüzakereci' sıfatını da barındıran cumhurbaşkanlığı görevinizin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum halkların ortak barış, refah, özgürlük ve demokrasi beklentilerini karşılamasını ve neredeyse 70 yılı bulan çözümsüzlük haline son verecek bir iradeyi geliştirmesini umut ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz. En derin saygı ve selamlarımızla."