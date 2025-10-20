  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'den Erhürman'a tebrik mesajı: İşbirliğine her zaman hazırız
Takip Et

DEM Parti'den Erhürman'a tebrik mesajı: İşbirliğine her zaman hazırız

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'den Erhürman'a tebrik mesajı: İşbirliğine her zaman hazırız
Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a tebrik mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Tufan Erhürman, 19 Ekim’de Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda büyük bir başarıyla cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı şahsınızı ve mücadele arkadaşlarınızı tebrik ediyor; cumhurbaşkanlığı görevinizin Kıbrıs’ta barışa, özgürlüklere ve bölgesel istikrara katkı sunacağını umut ediyoruz.

DEM Parti ve öncülleri, adaya yönelik dış müdahaleler karşısında Kıbrıs’ın Kıbrıslılar tarafından yönetilmesini, iki toplumun ortak çıkarlarını ve meşru haklarını savunmuş ve bu ilkesel tutumunu bugüne kadar sürdürmüştür. Bu vesileyle Kıbrıs’ta barışın ve özgürlüklerin yanında olmaya, bu bağlamda diplomatik ve siyasal zeminde yönetiminizle işbirliğine her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

'Başmüzakereci' sıfatını da barındıran cumhurbaşkanlığı görevinizin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum halkların ortak barış, refah, özgürlük ve demokrasi beklentilerini karşılamasını ve neredeyse 70 yılı bulan çözümsüzlük haline son verecek bir iradeyi geliştirmesini umut ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz. En derin saygı ve selamlarımızla."

Gündem
Karşıyaka Stadı için bakanlık onay verdi
Karşıyaka Stadı için bakanlık onay verdi
Özel: Mussolini'nin yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir
Özel: Mussolini'nin yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir
İmamoğlu: Mahkemedeki birkaç saniyelik görüntümden mi korkuyorsunuz? 
İmamoğlu: Mahkemedeki birkaç saniyelik görüntümden mi korkuyorsunuz? 
Bakan Tunç'tan CHP'li Başarır'a tepki
Bakan Tunç'tan CHP'li Başarır'a tepki
Son dakika! Can Holding soruşturması: Kenan Tekdağ da dahil 11 kişi tutuklandı
Can Holding soruşturması: Kenan Tekdağ da dahil 11 kişi tutuklandı
Ümit Dikbayır, Özgür Özel ile görüştü! CHP'ye katılması bekleniyor
Ümit Dikbayır, Özgür Özel ile görüştü! CHP'ye katılması bekleniyor