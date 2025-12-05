DEM Parti'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret

  1. Ekonomim
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MYK üyeleri, il eşbaşkanı ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, bugün Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nazik ev sahipliği için Patrik Bartholomeos’a teşekkür ederiz. Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci, halklar ve inançlar arası diyaloğun güçlendirilmesi ve Ortadoğu’da kalıcı barışın inşası başlıkları etraflıca ele alındı. Bölgenin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, ortak yaşamın güçlendirilmesi ve halklar arasında karşılıklı saygı ve dayanışmanın geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi yapıldı. DEM Parti olarak, farklı inanç ve halkların eşit, özgür ve bir arada yaşayabildiği demokratik bir toplum hedefimizi her zeminde savunmaya devam ediyor; barışın diliyle kurulan her diyaloğu değerli buluyoruz" denildi.

