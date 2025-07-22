  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'den 'fesih' iddialarına yanıt: Olduğumuz yerdeyiz
Takip Et

DEM Parti'den 'fesih' iddialarına yanıt: Olduğumuz yerdeyiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin DEM Parti'nin kendini feshedeceği yönündeki iddiasına yanıt veren DEM Parti ""Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'den 'fesih' iddialarına yanıt: Olduğumuz yerdeyiz
Takip Et

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin kendisini feshedeceğini öne sürerek, "Sadece PKK değil, İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK'nın partisi. Kendini feshedecek ve terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti bu ifadelerin yer aldığı haberi sosyal medyada alıntılayarak iddiayı yalanladı. Açıklamada, partinin bugüne büyük bedeller ödeyerek ve kesintisiz bir mücadeleyle geldiği belirtilerek, hedeflerinin 86 milyon yurttaş için barışı sağlamak ve demokrasiyi inşa etmek olduğu vurgulandı.

"Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin" denilen açıklamada, "Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, "Size tavsiyemiz; Kürt düşmanlığının, savaş çığırtkanlığının, nefret söyleminin, ırkçılığın ve özel savaş zihniyetinin değil; barışın ve demokrasinin SÖZCÜ'sü olmanız." denilerek sonlandırıldı.

İnce: Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsınİnce: Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsınGündem

 

Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağıBorsa Haberleri

 

 

Gündem
Milli Savunma Bakanlığı ile Vietnam arasında işbirliği anlaşması
Milli Savunma Bakanlığı ile Vietnam arasında işbirliği anlaşması
İnce: Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın
İnce: Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın
Memleket Partisi resmen kapandı
Memleket Partisi resmen kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Ankara yangın faciasında kritik gelişme: Yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı
Ankara yangın faciasında kritik gelişme: Yapı denetim şirketi sahibi tutuklandı
İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı
İzmir'deki ihale soruşturması: 30 kişi hakkında tahliye kararı