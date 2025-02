DEM Parti’den HDK operasyonlarına tepki: “Çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırdı"

Takip Et

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında siyasi parti üyeleri, sanatçı ve gazetecilerin de yer aldığı 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

DEM Parti sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

"Yeni sürece" değinilen açıklamada, "Korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek" denildi.

"Barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor"

DEM Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye bugün de HDK’ye yönelik operasyonla güne uyandı. Aralarında MYK üyelerimiz Semiha Şahin, Mehmet Saltoğlu, HDK önceki dönem Eş Sözcüsü Esengül Demir ile bileşen parti temsilcilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Açık ki, çözüm ve barış ihtimali birilerinin uykusunu kaçırmaya başladı. Her gün çözüm ve barış isteyenlere operasyonlar düzenleniyor, her gün halk iradesine kayyım atanıyor. Her gün halkların ittifakına, ortak mücadeleyi büyütenlere saldırılar artıyor. Topluma, halk iradesine, çözüm, demokrasi ve barış arayışlarına karşı topyekun bir saldırı sürdürülüyor.

Ancak korkunun ecele faydası yok; bu topraklara barış mutlaka gelecek. Ne yaparsanız yapın, fayda etmeyecek. Halka ve onun siyasal iradesine, toplumsal muhalefete savaş açan bu zihniyet kaybedecek."

Hatimoğulları'ndan tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, HDK operasyonlarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"HDK, halkların ve inançların bir arada eşit ve demokratik yaşam iradesidir. Halkların ortak mücadelesine dönük gerçekleşen bu saldırıyı kınıyoruz. Dün gece Van’da hukuksuz bir şekilde 20 kişi tutuklandı. Bu sabah ise ev baskınlarıyla sosyalistler, yurtseverler, gazeteciler, sanatçılar gözaltına alındı. Hukuksuzlukta ısrar eden iktidar, düşman hukuku uygulamaya devam ediyor. Kayyım darbesinde ısrar eden, sendika başkanlarını tutuklayan; sosyalistleri, yurtseverleri, gazetecileri, sanatçıları gözaltına alan akla teslim olmadık, olmayacağız. Aralarında partimiz MYK üyelerimiz, bileşen parti üyelerimizin de olduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın."