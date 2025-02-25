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DEM Parti'den İmralı için yeni hamle: Üçüncü başvuru yapıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya üçüncü ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den İmralı için yeni hamle: Üçüncü başvuru yapıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Kürt meselesine dair gelişmeler sürüyor. DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek amacıyla üçüncü kez girişimde bulunuyor.

Resmi başvuru yapıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti heyetinin Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yaptığını açıkladı. Heyetin ziyaretiyle birlikte İmralı’dan gelecek açıklamanın tarihinin netleşmesi bekleniyor.

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