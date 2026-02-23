DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına ilişkin açıklama

Bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında çözüm süreci ile birlikte DEM Parti'nin ismini ve kadrolarını yenileyeceğinin iddia edilmesinin ardından DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Parti isminin ve kadrolarının değişeceği konusunda çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır."