  3. DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına ilişkin açıklama
DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına ilişkin açıklama

DEM Parti, ismini, tüzüğünü ve kadrolarını değiştireceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Parti isminin ve kadrolarının değişeceği konusunda çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında çözüm süreci ile birlikte DEM Parti'nin ismini ve kadrolarını yenileyeceğinin iddia edilmesinin ardından DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Parti isminin ve kadrolarının değişeceği konusunda çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır."

