DEM Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin Meclisteki grup toplantısı sonrası gazetecilerin CHP ile ittifak konusundaki sorularını cevapladı.

Oruç, gerekli açıklamayı daha önce yaptıklarını belirterek, “Konuşulmuş il, ilçeler yoktur. Olunca zaten kamuoyuyla paylaşacağımızı daha önce de belirttik. Kent uzlaşısı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve iş birliği sizlere açık olacak. Bu konular netlik kazandıkça sizlerle de paylaşacağız." diye konuştu.

"Ankara için bir adayımız olacak." diyen Oruç, "İstanbul için netleşen bir durum yoktur.” ifadelerini kullandı.