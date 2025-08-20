DEM Parti'den İYİ Partili Yüksel Aslan'ın iddialarına tepki

DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan iddialarının tamamen asılsız olduğu, toplumsal gerilimi tırmandırma maksatlı paylaşımlar olduğu ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bir yalancının ve provokatörün hezeyanları! Meclis'te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üzerine yürütülen tartışmalarda DEM Parti’ye yönelik maksatlı bir dezenformasyon ve yalanlar dolaşıma sokuluyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan’ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti’nin Komisyon’da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır. Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon’un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor. Komisyon’un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis’in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir.

86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir: Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir. DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz. Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır. Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Aslan sosyal medya hesabından yaptığı “Biz Komisyona Neden Katılmadık?” başlıklı paylaşımda, DEM Parti’nin Komisyondan Kürtlere özerklik verilmesini istediğini iddia ederek talep listesi yazmıştı.