DEM Parti'den 'İzmit' açıklaması: Adayımızı çekmedik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit adayını çektikleri ve CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in destekleyecekleri yönündeki açıklamaları yalanladı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz" denildi.

Gazete Duvar'dan Serhat Güneş'e konuşan DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu” demişti.

2019 yerel seçimlerinde HDP İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i desteklemişti.