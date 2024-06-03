DEM Parti'den kayyum açıklaması: Nöbet eylemleri başlatacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve görevinden uzaklaştırılması üzerine, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari halkının kendilerini temsil edecek kişiyi seçtiğini ve önümüzdeki 5 yıl için onunla yol yürümek istediklerini sandıkta beyan ettiğini söyledi.

Halkın iradesinin seçimle tecelli ettiğini belirten Koçyiğit, "Tüm demokratik kamuoyunu, bu konuyla ilgili tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de demokratik protesto haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Koçyiğit, MYK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"Bu kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde demokrasiyi, halk iradesini ve belediyelerimizi savunmak için nöbet eylemleri başlatacağımızı duyurmak istiyorum. Herkesi bu nöbetlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bunun dışında bugün Türkiye'nin her tarafında demokratik tepkilerimizi ortaya koyacak eylem ve etkinlikler il, ilçe örgütlerimiz tarafından organize ediliyor."