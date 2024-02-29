DEM Parti'den 'Kayyum atamama sözü verildi' iddialarına yanıt: Gülüp geçiyoruz!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "'Kayyum atamama sözü verildi' iddiasına gülüp geçiyoruz” dedi.

DEM Partili Oluç, AK Parti ile 1 Nisan sonrasına dair görüşmeler yapıldığı, “kayyum atamama” sözü karşılığında aday çıkarılmadığı iddialarına yanıt verdi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; AK Parti ile “siyasi bir görüşme”nin söz konusu olmadığını söyleyen Oluç, kayyum atamamanın da sözle değil kanun değişikliği ile olacağını belirterek, “Kanun teklifi yok, o zaman hangi söze inanılır? Bunun güvencesi bizim için budur. O yüzden ‘kayyum atamama sözü verildi' iddiasına gülüp geçiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’nin CHP’ye kaybettirme stratejisi izlediği sözlerini de “tutarsızlık” olarak nitelendiren Oluç, “CHP, kazanma şansının hiç olmadığı Kürt coğrafyasında her yerde aday gösterdi. “CHP bize kaybettirmek AKP’ye kazandırmak için buralarda aday gösterdi” desek doğru bir şey söylemiş olur muyuz?” diye sordu.

"DEM Parti’nin her yerde aday çıkarması en doğan hakkıdır"

CHP ile DEM Parti arasında “kent uzlaşısı” görüşmelerinde yer alan Oluç, yerel seçim sürecinde DEM Parti’nin çalışmalarıyla ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel’in DEM Parti’nin CHP’ye kaybettirme stratejisi izlediği sözlerini “tutarsız” bulan Oluç şunları söyledi:

“DEM Parti’nin her yerde kendi adaylarıyla yarışması meşru ve en doğal hakkıdır. Kent uzlaşması çerçevesinde bazı tercihlerde bulunmak partinin tercihidir. Kimseye verilmiş bir söz yoktur, olmamalıdır. 28 Mayıs sonrası, şimdi CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, “Keşke HDP kendi adayını çıkarmış olsaydı” dedi. Bu sözü 28 Mayıs sonrasında söyleyen Özgür Özel'in bugün “DEM Parti’nin bize kaybettirmek için çalışıyor” demesi siyasi olarak tutarsız geliyor. Biz kimseye kaybettirmek için aday çıkarmıyoruz. Kendi adaylarımızla yarışmak doğal hakkımız. Eş başkanlarımız da bu süreçte “Kaybettirmek ya da kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi. CHP, kazanma şansının hiç olmadığı Kürt coğrafyasında her yerde aday gösterdi. “CHP bize kaybettirmek AKP’ye kazandırmak için buralarda aday gösterdi” desek doğru bir şey söylemiş olur muyuz? Bu meseleleri biraz serinkanlı sakin bir şekilde değerlendirmek daha hayırlı olur diye düşünüyorum.”

'Bize iktidar diliyle cümleler kurulması şık değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’nin tutumunu eleştirirken “Şimdi Demli çayları Erdoğan ve Bahçeli içsin” demişti. Oluç bu sözlere de, “Cumhur ittifakının temsilcilerinin ifadeleriyle bize yönelik cümleler kurulması ve söylem geliştirmesini de yine tırnak içinde “şık” bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Saldırmak muhalefete değil iktidara kazandırır, iktidarın meşruiyetini arttırır. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekir” yanıtı verdi.

'Kayyum atamama sözle değil kanunla olur'

Oluç, DEM Parti’nin AK Parti ile görüştüğü, “kayyum atamama sözü” karşılığında aday çıkardıkları iddialarını da “spekülasyon” olarak nitelendirdi. “kayyum atamayacağız” şeklinde bir sözünün hiçbir değerinin olmayacağını bilen siyasetçiler olduklarını söyleyen Oluç şunları ifade etti:

“İktidar partisinin verilen sözlerden çok kolay döndüğünü biliyoruz. Yüzlerce örneği var. Siyasette önemli olan kalıcı garantilerin olmasıdır. kayyumlar darbe girişiminden sonra çıkarılmış kanun hükmünde kararnamenin sonradan yasaya çevrilmesine dayanarak atanıyor. Bir maddelik bir yasa teklifini getirirler geçersiz ilan edilir, biter. Kanunda değişiklik yapmak inandırıcı olur. Böyle gelen bir yasa değişikliği teklifi yok, o zaman hangi söze inanılır? Bunun güvencesi bizim için budur. O yüzden ‘kayyum atamama sözü verildi” iddiasına gülüp geçiyoruz.

AK Parti ile “siyasi görüşme” yapıldığı iddialarını da “Görüşme yapsak gizlemeyiz, söyleriz” diyerek reddeden Oluç seçim sonrası görüşülecek iddiaları ile ilgili ise şunları söyledi:

“Biz Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözümün adresinin Ankara ve Meclis olduğunu söyledik. Dolayısıyla Mecliste bulunan hem iktidar hem muhalefet partilerinin Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü konusunda adım atmasını önemli ve olumlu buluruz. İster iktidar ister muhalefet olsun görüşmekten kaçınmayız. Bizim için bu çok önemli bir hedeftir. Bunu da gizlemeyiz. AK Parti ile siyasi bir görüşme bugün kesinlikle yok.”

''Danışıklı dövüş' için Meral Danış Beştaş'ı aday gösterir miyiz?'

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski milletvekili Murat Çepni’yi aday gösterdi. Ancak DEM Parti’nin aday göstermesine rağmen “Danışıklı dövüş” yorumları yapıldı. “Danışıklı Dövüş” için Meral Danış Beştaş’ı aday gösterir miyiz?” diye soran Oluç, “Danışıklı dövüş lafı Meral Hanım’a, partimize de ayıp, büyük haksızlık. “Aday çıkarmak yanlıştır” diye karar vermiş olsaydık, aday çıkarmaz, bunu da savunurduk. En iyi sonucu almak için mücadele ediyoruz” dedi. Bazı DEM Parti adaylarının geri çekileceği iddialarını da kesin dille reddeden Oluç, “Herhangi bir yerde aday geri çekilmesi diye bir şey söz konusu değil. Net olarak söyleyebilirim” dedi.

'Kayyum atamalarına daha fazla tepki beklerdik'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş’ın aralarında olduğu birçok DEM Partili siyasetçi, muhalefeti kayyum atamalara tepki göstermemekle eleştirdi. Oluç, muhalefetten kayyum atamalara yeterince güçlü ses yükselmediğini belirterek şunları söyledi:

“Kayyum ilk bizim belediyelere atanmaya başladı ama bu bir rejim anlayışı olduğu için batı için de tartışılmaya başlandı. O tartışma başladığı zaman kayyumlara yönelik ses daha fazla yükseldi. Hâlbuki biz isterdik ki bizim belediyelere kayyum atanmaya başladığı anda çok güçlü bir ses yükselsin. Bu demokrasi açısından, hukuk açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Net bir şekilde ve güçlü bir şekilde söylenmeliydi. Biz bunun yeterince güçlü söylenmediğini düşünüyoruz ki bu batıya kadar geldi. (İmamoğlu’nun Diyarbakır’da Selçuk Mızraklı ziyareti) Tabii ki önemliydi. Meral Hanım'da önemsiz deniyor ama daha güçlü bir karşı çıkışı herkesten beklediğimiz gibi ondan da beklerdik. Meral Hanım’ın sitemi de bu. O günün koşulları açısından baktığımızda kıymetliydi. O zaman da söyledik, ama daha fazlasını beklerdik herkesten.”