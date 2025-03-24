DEM Parti’den “kent uzlaşısı” açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, “Hiç kimse doğrudan yerel demokrasi anlamına gelen Kent Uzlaşısı’nı kriminalize etmeye çalışmasın. Hiç kimse, ‘Demokratik siyaset kanallarını genişletmeye hazırız, bu konuda kararlı bir irade koymaya hazırız’ deyip, ondan sonra Kent Uzlaşısı üzerinden iltisaklı, irtibatlı iması yaratmaya çalışmasın. Kent Uzlaşısı son derece meşru, yerel demokrasinin asgari düzeyini ifade eden bir stratejidir. Kent Uzlaşısı’ndan korkanlar Türkiye’de toplumsal barışı nasıl sağlayacaklar? ” dedi.