DEM Parti'den komisyon için öneri: Kanunla kurulsun, süreç Anadolu’da anlatılsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağı 100 kişilik "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulmasını önerdi. TBMM'deki diğer siyasi partiler de bu öneriye olumlu yaklaşıyor.

Habertürk’e konuşan DEM Parti kaynakları ise, bu komisyonun mutlaka kanunla kurulması gerektiğini, fiili (de facto) bir oluşumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca komisyonun TBMM tatile girmeden önce kurulması ve yaklaşık 2 buçuk aylık yaz tatili döneminde Anadolu’nun farklı kentlerine giderek süreci anlatması gerektiği görüşünü bildirdi.

"Numan Kurtulmuş: Komisyonun kurulması gerek

Silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve artık silaha tekrar dönülemeyeceğinin altını çizen DEM Parti kaynakları, bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un da bir an önce inisiyatif olarak komisyonun kuruması gerektiğine dikkat çekti.

DEM Parti’de peş peşe toplantılar

Öte yandan süreç devam ederken DEM Parti’de de peş peşe toplantılar gerçekleştiriliyor. Yarın Parti Meclisi ve MYK toplantıları gerçekleştirilecek, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu, PKK’den gelen silah bırakma açıklaması ve İmralı’da yapılan son görüşme başta olmak üzere sürece ilişkin güncel kritik başlıklar ile bundan sonraki yol haritasını ele alınacak.