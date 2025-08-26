DEM Parti'den kritik İmralı ziyareti: Ziyaretin tarihi açıklandı

DEM Partisi, TBMM bünyesinde "süreç komisyonu"nun kurulmasından sonra ilk kez İmralı'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirme kararı aldı. Heyetin perşembe günü adaya gideceği açıklandı.

İmralı heyetine izin verildi

TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürmesine karşılık İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelerin azalmasına tepki gösteren DEM Parti’nin beklentisi karşılık buldu. Bir aydır Öcalan’la görüşme yapamayan İmralı heyetine izin verildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde bir süredir İmralı ziyaretleri yapılmıyordu. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyetin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

Görüşme sıklığının azalması DEM Parti tarafından eleştirilmişti

DEM Parti, görüşmelerin sıklığının azalmasını eleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hafta sonu Van’da düzenlenen mitingde “İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz? Böyle mi bu sürece sahip çıkıyorsunuz?” demişti.

İmralı’ya gidiş geliş sıklığının azalması, DEM Parti’de ‘süreçte durağanlık’, ‘sürecin rölantiye alınması’ olarak yorumlandı.