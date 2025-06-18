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DEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve parti heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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DEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaret
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet, ilk olarak MÜSİAD Genel Merkezine gitti.

Parti heyetini, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve genel başkan yardımcıları karşıladı.

Yaklaşık 1 saat 15 süren ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından MÜSİAD Başkanı Özdemir, Bakırhan'a, adına düzenlenen ve derneğin öğrencilere verdiği bursu temsilen hazırlanan "burs hamilik sertifikası"nı hediye etti.

TÜSİAD'a ziyaret

DEM Parti heyeti, daha sonra TÜSİAD'a ziyaret gerçekleştirdi.

Parti heyeti ziyarette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve başkan yardımcıları ile görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

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