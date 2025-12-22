DEM Parti'den Noel'in resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Noel Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için Meclis'e kanun teklifi sunduğunu duyurdu.

"Eşit yurttaşlık duygusuna hizmet eder"

Aslan, teklifin kabul edilmesinin "Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine hizmet edeceğini" ifade etti.

Teklifin gerekçesi

Aslan'ın Meclis'e sunduğu teklifte, "Türkiye'nin zengin kültürel dokusu, farklı din ve inançların bir arada yaşadığı toplumsal yapısı, eşitlikçi ve kapsayıcı politikaların yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede Ramazan ve Kurban Bayramları gibi Noel Bayramı'nın da resmi tatil ilan edilmesi önemli bir adım olacaktır" denildi.

"Türkiye'de de düzenleme yapılmalı"

Teklifte ayrıca Noel'in, "İsa'nın doğuşunu simgeleyen ve hem Türkiye'deki hem de dünyadaki tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biri" olduğu belirtilerek, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi nüfusunun çoğu Müslüman olan bazı ülkelerde de Noel gününün resmî tatil olarak kabul edildiği ifade edildi.

Kanun teklifinde, Türkiye'de de bu yönde bir düzenleme yapılmasının "Hristiyan yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık duygusunun güçlenmesine ve din ile vicdan özgürlüğünün yalnızca hukuki metinlerde değil, günlük yaşamda da karşılık bulmasına" katkı sunacağı, farklı inanç kesimleri arasındaki "diyalog ve anlayışın gelişmesine" de yardımcı olacağı kaydedildi.