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DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Yeniden başvuracağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için tekrar başvuru yapacağını söyledi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den Öcalan açıklaması: Yeniden başvuracağız
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yeniden başvuruda bulunacağını açıkladı.

"Tarih konusunda öngörüde bulunamıyoruz"

Bakırhan, Öcalan’ın olası ‘silah bırakma’ çağrısına ilişkin ise “Umarız ve bekliyoruz ki en kısa sürede böyle bir çağrı yapılır. Ancak tarih konusunda net bir öngörüde bulunamıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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