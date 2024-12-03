DEM Parti'den 'Öcalan' başvurusu sonrası açıklama: Devletin kulak vermesi gerek

DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle, 'Öcalan' başvurusu sonrası Adalet Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

DEM Parti adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta partimiz ve sivil toplumun girişimleri var. Bu konuda niyetleri var. Gerçekten Türkiye’de onurlu bir barış sağlanacaksa, bu demokratik yol ve yöntemlerle olması gerektiğini her zaman söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Burada uluslararası bir heyet var ve bu heyetin de burada olmasının amacı, İmralı’ya görüş başvurusunda bulunma amacıyla. Öcalan’ın Kürt sorununun çözümündeki muhataplığı üzerinden birçok kurumla görüşmeler yapacaklar. Bugün de Adalet Bakanlığı’na İmralı Cezaevini bu mutlak tecridi Türkiye’ye yaşatmış olduğu sebeplere dikkat çekmek için başvurdular.

"Artık devletin kulak vermesi gerek"

Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan’ın barışa olan iradesine artık devletin de kulak vermesi gerekiyor. Sadece sözle değil, el uzatmayla değil somut adımlarla bu kanayan yaranın durdurulabileceğini bir kez daha söylüyoruz."