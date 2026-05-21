DEM Parti'den Özgür Özel'e dayanışma telefonu
CHP'ye “mutlak butlan” kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i aradı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP kurultay davası için “mutlak butlan” kararı vermesi ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ataması sonrası DEM Parti’den CHP’ye destek telefonu geldi.
Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.
Yarın için olağanüstü MYK kararı alındı
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ayrıca konu hakkında yarın toplanma kararı aldı. Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplantı yapılacak.