DEM Parti'den terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yeni mesajıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ve iktidar tarafından “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan; DEM Parti ile terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütüldüğü belirtilen ikinci açılım sürecine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın yıl dönümünde yeni bir mesaj yayımlayabileceği öne sürüldü.

Konuyla ilgili DEM Parti’den resmi açıklama geldi. DEM’in basın bürosundan yapılan açıklamada, Öcalan’ın mesajının 27 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Ankara’da okunacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının birinci yıl dönümünde Ankara'da düzenleyeceğimiz etkinlikte, Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız.

Tarih: 27 Şubat 2026 Cuma

Saat: 11.00

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi - Maltepe Mahallesi Şht. Gönenç Cd. No:16 Çankaya / Ankara”