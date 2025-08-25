  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'den Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu
Takip Et

DEM Parti'den Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu

DEM Parti, Prof. Dr. Bengi Başer’in X paylaşımıyla Kürtleri hedef gösterdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'den Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu
Takip Et

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım nedeniyle Bengi Başer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Başer'in söz konusu paylaşımıyla Kürt halkını topluca hedef gösterdiği belirtildi. Paylaşımın halkın bir kesimini etnik kimliği nedeniyle aşağıladığı, suçla ilişkilendirdiği, toplumsal barışı ve birlikte yaşamı doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 66. maddeleri ile uluslararası sözleşmeler uyarınca vatandaşların eşitlik ve onur içinde yaşama hakkı korunmaktadır. Ancak şüphelinin bu paylaşımı anayasal güvenceleri ihlal ettiği gibi, halkın bir kesimini ötekileştirici ve suçla özdeşleştirici söylemiyle toplumsal huzura ve barış sürecine zarar vermektedir. Özellikle çözüm ve barış politikalarının tartışıldığı bu dönemde, şüphelinin nefret içerikli dili, toplumdaki gerginlikleri artırma potansiyeli taşımakta ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturmaktadır."

DEM Parti, yürütülecek soruşturmanın ardından Başer hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "Nefret ve Ayrımcılık" suçları başta olmak üzere resen tespit edilecek diğer suçlardan da iddianame düzenlenmesini talep etti.

Diyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusu - Resim : 1

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, kentteki ilgili resmi kurumlardan, başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle yapılmasını istedi.

Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise X hesabı üzerinden “Hırtlar Vadisi” yazılı bir grup erkeğe ait görseli paylaşarak, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!” diye yazmıştı.

Diyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusuDiyarbakır Barosu'ndan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Hırtlar Vadisi' suç duyurusuGündem
Rekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturmaRekabet Kurulu'ndan AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturmaEkonomi

 

Gündem
Bakan Fidan: İlişkilerin bir noktada artık İsrail'i frenleme için kullanılması elzem
Bakan Fidan: İlişkilerin bir noktada artık İsrail'i frenleme için kullanılması elzem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
“25 milyonluk makam odası” iddiası! Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi
“25 milyonluk makam odası” iddiası! Valilikten açıklama geldi
Özgür Özel'den Murat Çalık açıklaması: Hastalığı nüksederse cevabını kim verebilir?
Özgür Özel'den Murat Çalık açıklaması: Hastalığı nüksederse cevabını kim verebilir?
Kabine Toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı
Kabine Toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı
1 Eylül öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor: Bu sezonun umudu hamsi
1 Eylül öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor: Bu sezonun umudu hamsi