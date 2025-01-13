DEM Parti'den Rıza Akpolat açıklaması: Asla kabul edilemez

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınmasına DEM Parti sosyal medya hesabı X'ten yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

"Asla kabul edilemez"

"Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan son operasyon iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca alma, halka hizmet sunmalarını engelleme politikasının devamıdır" denilen açıklamada "İktidar kendinden olmayan herkesi kriminalize etmekten, yargıyı bir aparat olarak kullanmaktan vazgeçmelidir! Belediyeler halkındır, seçen halktır, değiştirecek olan da halkın kendisidir! 31 Mart seçimlerinden bu yana 7 DEM Partili ve 2 CHP’li belediyeye kayyım atanması da Beşiktaş Belediye Başkanının sabaha karşı operasyonu ile gözaltına alınması da asla kabul edilemez. İktidar sandıkta ve seçimde kazanamadığı belediyelere yönelik demokrasi ve hukuk dışı uygulamalardan, halk iradesini çiğnemekten derhal vazgeçmelidir." ifadelerine yer verdi.