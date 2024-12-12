DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret! "Buradan bu çağrıyı yapıyoruz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetini, parti genel merkezi önünde Genel Başkan Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya karşıladı. Karşılamanın ardından genel başkanlık makamında gerçekleşen basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Gündem: Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve Suriye'de yaşananlar

Görüşme sonrası açıklama yapan Hatimoğulları, ev sahipliğinden dolayı Arıkan'a teşekkür etti. Hatimoğulları, DEM Parti olarak bir süredir siyasi partileri ziyaret ettiklerini hatırlatarak, Arıkan ile Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısı ve Suriye'de yaşanan sürecin değerlendirildiğini söyledi.

"Türkiye'nin iç barışını tesis etmesinin ne kadar acil ve elzem olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Tülay Hatimoğulları, "Bugün bütün dünya ölçeğinde savaşların ve çatışmaların boy verdiği bir dönemde, Türkiye'nin iç barışını tesis etmesinin ne kadar acil ve elzem olduğunu, yanı başımızdaki Suriye'deki gelişmelere baktığımızda bir kez daha görmüş olduk." dedi.

"Buradan da bu çağrıyı yapıyoruz"

Hatimoğulları "Bizim bugün yine istişare ettiğimiz noktalardan birisi Suriye’de yaşanan yeni gelişmeler. Evet Suriye’de şu an hükümet lağvedilmiş oldu ve şu anda orada devasa büyüklükte bir kaos, devasa büyüklükte geleceği belirsiz bir kanlı bir sürecin yaşandığına da tanıklık ediyoruz. İki noktada buna tanıklık ediyoruz. Biri özellikle farklı halklara ve inançlara yönelik gerçekleşen katliamlar. Özellikle o bölgede yaşayan Alevi toplumuna dönük bir katliam zinciri için düğmeye basılmış. Yine Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürt halkına dönük gerçekleşen saldırılar var. Bütün bunların bir an önce bitmesini istiyoruz. Suriye inşa edilmesi, oradaki bütün halklar ve inançların demokratik Suriye’nin inşasında yer alması, demokratik bir anayasanın başlaması çok acil ve elzemdir. Buradan da bu çağrıyı yapıyoruz. Kürtler bölge için güvenlik tehdidi değil, tam tersi güvencedir. Türkiye’nin de siyasetini belirlerken bu çizgiden hareket etmesini gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin istikrara kavuşması, Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemlidir"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ve ardından yaşananları değerlendiren Hatimoğulları, "Devasa büyüklükte kaos, belirsizlik, kanlı bir sürecin yaşandığına da tanıklık ediyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşması, Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Milli Görüş geleneğinin ülke sorunlarıyla ilgili çok kıymetli çalışmaları olduğunu belirterek, "Eğer yetkililer bizim tecrübelerimizden istifade etmek isterse kapımızın sonuna kadar açık olduğunu tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Arıkan, Suriye meselesinin herkesi yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, yaşananlara temkinli yaklaşılması çağrısını yaptı.

"Bütün bunlar konuşulurken sessiz sedasız İsrail ordusu Şam'a girmek üzere"

Gazze'ye yönelik saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdüğünü anımsatan Arıkan, "Bütün bunlar konuşulurken sessiz sedasız İsrail ordusu Şam'a girmek üzere, 20 kilometreye kadar yaklaşmış vaziyette. Bugün bunların bizim ülkemizde konuşulamadığına üzülerek şahitlik etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti heyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu da ziyaret etti.